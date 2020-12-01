Президента Пушкинского музея Ирины Антоновой не стало на 99 году жизни

Президент музея имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

Трагическая новость была сообщена директором Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрием Баком на странице в социальной сети Facebook. Причина смерти и подробности произошедшего не были разглашены.

Ирина Антонова занимала пост директора музея имени Пушкина в период с февраля 1961 года по июль 2013 года. После этого она получила должность президента учреждения. Ирина Антонова являлась участником Великой Отечественной Войны. В 1979 году она была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, являлась кавалером ордена Почетного легиона, лауреатом Государственной премии Российской Федерации.