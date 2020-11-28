Из-за закрытия фуд-кортов в Петербурге горожане едут в «Мега Парнас»

В Санкт-Петербурге из-за постановления правительства и введения новых ограничений по коронавирусу, закрыты все фуд-корты в торговых центрах. Поэтому многие жители Петербурга едут в торгово-развлекательный центр «Мега Парнас» на КАД в Ленинградской области.

Многие посетители рассказали, что все рестораны в ТРЦ «Мега Парнас» работают в обычном режиме. Теперь посетителями ресторанов в ТРЦ становятся не только жители Ленобласти, но и петербуржцы.

Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) обращался с просьбой к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову об открытии всех фуд-кортов в торговых комплексах, так как ограничения влияют на инфраструктуру торговли.