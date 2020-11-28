В Ленобласти увеличили выплаты за рождение ребенка

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что в Ленобласти увеличили размеры выплат за рождение ребенка в семье.

Теперь при рождении первенца в семье родители получат 33 тысячи рублей. Семьи, у которых появился второй ребенок получат выплаты в размере 44 тысячи рублей. За третьего ребенка, родители получат 55 тысяч рублей.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, заявил о новых мерах поддержки семей и жителей области. Помимо выплат за рождение детей, многодетные семьи получат льготный проезд на ж/д транспорте. Кроме того, льготы будут распространяться на инвалидов первой группы, которые получат право на бесплатный проезд в автомобильном транспорте.