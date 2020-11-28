Александр Беглов не оценил новую площадку для жителей

Сегодня, в субботу, 28 ноября, Александр Беглов в рамках губенаторского объезда Приморского района посетил новую многофункциональную внутридворовую спортивную площадку во дворе дома 5, корпус 1, по Богатырскому проспекту.

Здесь губернатор Петербурга увидел небольшое футбольное поле с искусственной травой и зону для занятий общефизической подготовкой с тренажерами. Плоащадка открылась после капитального ремонта: здесь заменили покрытие из искусственной травы, выровняли основание, заменили секции ограждения и смонтировали дополнительные сеткоулавливатели. Общая стоимость выполненных работ составила 1,8 миллиона рублей. Ремонтные работы проводились в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Александр Беглов, осмотрев объект, предложил сделать твердое покрытие дорожки, ведущей к полю, чтобы грязь не заносилась на новое покрытие. Также Беглов передал поручение Комитету по энергетике, чтобы на площадке было в ближайшее время установлено и смонтировано освещение, хотя бы и по временной схеме.