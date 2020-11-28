Петербурженка отозвала свой иск к гадалке

Сегодня, в субботу, 28 ноября, Санкт-Петербургский суд остановил производство по делу о взыскании компенсации с гадалки. В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что на гадалку Аллу подала иск петербурженка Мария.

В марте 2020 Мария обратилась к колдунье с просьбой вернуть ушедшего из семьи мужа и предложила 50 тысяч рублей. Гадалка дала Марии свечи, которые велела зажечь и в течение пяти минут соединять, заранее положив рядом на стол фотографию мужа и фаллоимитатор. После петербурженке небходимо было выполнить несколько действий с данным фаллоимитатором. После всех процедур муж не вернулся, поэтому Мария потребовала у колдуньи вернуть деньги.

В суде галадка настаивала, что ритуал рабочий, а Мария делала что-то не так. Тогда Мария призналась, что не выполняла вторую часть ритуала из-за отсутствия необходимого предмета. После этого женщина попросила отложить судебный процесс, а затем отозвала свой иск.