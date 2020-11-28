В Смольном заняли позицию против полного закрытия кальянных

Представитель дистрибьютора табака для кальянов Артем Синяков предоставил петицию с подписями в количестве 25 тысяч на заседание Комитета по законодательству в Законодательное собрание.

Все 25 тысяч подписей были об одном - просьба не закрывать заведения с кальянами.

Также Артем Синяков сказал, что его надежды возлагаются на то, что в 21 веке общество может найти более лояльное решение ситуации, нежели полное закрытие заведений. Петиция с подписями в 25 тысяч должна быть передана председателю Комитета по законодательству Денису Четырбоку.

В поддержку петиции также выступил ещё один представитель данной отрасли, владелец одного из таких баров Эдуард Исмаилов. По его мнению кальян - это способ снятия стресса, так как времена сейчас непростые, подчеркнул он.

Представители Смольного, которые присутствовали на заседании, выразили свою позицию, которая против абсолютного закрытия и запрета кальянных заведений.