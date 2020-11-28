"Выбор за тобой". СМИ присоединились к Питерской акции

"Выбор за тобой" - проект, разработанный главным редактором газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председателем Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрием Шерих. Он поделился, что концепция проекта акции была в разработке в узком кругу СМИ. Это были такие издания, как «Петербургский дневник», «Санкт-Петербургские ведомости», «Деловой Петербург» и «Метро».

Обложка была разработана в "Петербургском дневнике", сообщает Дмитрий Шерих. Она представляет собой изображённое лицо, на котором на одной стороне защитная маска, а на другой искуственная вентиляция лёгких. А также под лицом находится подпись "Выбор за тобой". Председатель союза журналистов добавил, что обложка должна была быть такой, чтобы люди натолкнули себя на мысль о выборе между здоровьем и не самой приятной болезнью. Поэтому концепция плаката изначально было продуманна в том смысле, чтобы она не была приятной и вызывала негативные эмоции.

По истечению двадцати дней большинство обложек различных Питерских изданий вышли с этой обложкой.