Избиение и две взятки привели к условному сроку экс-полицейского из Петербурга

По судебному делу бывшего сотрудника правоохранительных органов Октябрьский районный суд вынес решение. Артём Горячев попытался незаметно получить взятку, но не удалось. Октябрьский районный суд признал Горячева виновным. До судебного процесса Горячев признал свою вину и согласился заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. По делу известно, что подсудимый пыталс оформить себе взятку в размере 150 тысяч рублей от задержанного, у которого он обнаружил наркотические вещества. Также известно о его участи в избиении задержанного человека.

Суд признал Артёма Горячева виновным по трём нарушениям закона: получение взятки, составление подменённых документов, а также избиение задержанных.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Октябрьский районный суд вынес наказание в виде лишения свободы, срок которого составил 5,5 лет условно и с испытательным сроком пять лет. Также бывшему полицейскому нельзя будет занимать должности, которые имеют прямую связь с выполнением функций сотрудника органов внутренних дел, около трёх лет.