Санитарные установки по ограничениям в школе продлят до 2022 года

Ведомство Роспотребнадзора сообщило о том, что планируется продление нововведённых санитарных норм до 2022 года из-за пандемии коронавируса в мире.

Главный государственный санитарный врач Анна Попова подготовила проект, который содержит предложение о продлении санитарных правил в общеобразовательных учреждениях. Информация об этом поступила из официального telegram-аккаунта Министерства просвещения "Большая перемена РФ".

По документу проекта правила действуют до 1 января 2021 года. По новым правилам, которые были введены в июле 2020 года из-за коронавирусной пандемии, в колах и детских садах находятся под запретом массовые мероприятия. В школах расписание занятий составляется таким способом, что контакты детей сводятся к минимуму.