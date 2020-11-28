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Пора покупать ёлку

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© Фото: pixabay.com

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К 20 декабря заработают места, где можно будет купить дерево.

Пора покупать ёлку! Совсем скоро жители города Санкт-Петербург смогут украсить своё новогоднее дерево и создать атмосферу приближения самого ожидаемого праздника страны. Так что, достаём новогодние огоньки, ёлочные игрушки и, разумеется, красную звезду на макушку дерева.

По информации жилищного городского комитета, ёлочные базары откроются и смогут осуществлять продажу елей уже 20 декабря, в воскресенье. Поэтому в промежуток с 20 по 31 декабря петербуржцы смогут приобрести себе главный символ Нового года.

На данный момент ещё не все адреса известны месторасположения торговых точек ёлками , но уже в ближайшее время должны будут состояться аукционы. Также пресс-служба городского комитета имущественных отношений по Санкт-Петербургу добавили, что размещение торговых точек будет осуществлено как по ранее заключённым договорам, так и по новым, поэтому выбор у покупателей будет широкий, каждый сможет найти себе свою ёлку.

Напомним, что губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов сообщил, что подписано распоряжение о запрете гуляний в новогоднюю ночь, однако, некоторых жителей Северной столицы, которые особо сильно захотят погулять, удержать дома, разумеется, не смогут. А также Беглов сообщил местным чиновникам города в форме строгой рекомендации, что лучше на новогодние праздники отпуск в тёплые страны не планировать, чтобы не завести в город новых заражений коронавирусной инфекцией.

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