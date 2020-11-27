МВД Петербурга запретило сотрудникам полиции мириться в суде со своими обидчиками

В ведомстве МВД по городу Санкт-Петербург сотрудники считают, что примирение сторон в суде невозможно между силовиками и их, так называемыи, обидчиками, которые оскорбляли представителей закона (статья 319 УК РФ) или применяли физическое воздействие (статья 318 УК РФ).

Так, в начале весны, март, 2020 года в Смольнинском суде Санкт-Петербурга было рассмотрено дело по выше упомянутым статьям против гражданина Павла Климова, которого судили за оскорбление и применение физической силы по отношению к сотрудникам полиции. Однако в суде представители правоохранительных органов, которые были определены по делу как потерпевшие, попросили не наказывать обвиняемого. Сотрудники силовых структур обратились к суду с заявлением, что причинённый им моральный и физический вред был полностью возмещён. Подсудимый принёс свои извинения, в искренности которых полиция не усомнилась и поверила в раскаяние Павла. В следствие чего дело было прекращено.

Но так как примирение запрещено сотрудникам МВД, то одного из полицейских уволили с работы в ведомстве, где он работал водителе. Увольнение произошло без выплаты пособия, хотя сотрудник там отслужил 7 лет. Формулировка увольнения была следующая: "проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, выразившийся в недостойном поведении, поставивший под сомнение их бескорыстность и беспристрастность и тем самым нанесший ущерб авторитету органов внутренних дел". Судьба его коллеги по несчастью неизвестна.