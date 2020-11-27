Автоволонтёры пришли на помощь врачам

Автоволонтёры пришли на помощь участковым терапевтам, теперь врачи смогут добираться до места вызова быстрее.

Проект "Подвези врача" был создан с целью собрать волонтёров-водителей, кто помог бы врачам добираться до вызовов к пациентам. Пока что добровольцев немного, однако, проект уже ведёт свою деятельность и активно организует помощь в передвижении участковым терапевтам. На данный момент в Калининском районе сейчас уже 10 автоволонтёров.

К движению помощи врачам подключилась и сторона бизнеса в городе. Одна сеть кафе бесплатно предоставляет питание как медицинским работникам, так и волонтёрам, которые оказывают помощь.

Также одна из компаний в Санкт-Петерубуге намеревается компенсировать всю стоимость потраченного бензина автоволонтёров.