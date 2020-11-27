Жители Петербурга высказались против демонтирования скейт-парка на Парнасе

Администрация торгового комплекса «Парнас Сити» сообщила о намерении демонтировать скейт-парк, расположенный на парковке ТЦ. Скейт-парк является излюбленным местом подростков, которые приходят туда, чтобы заниматься спортом. Данный скейт-парк входит в число самых больших скейт-парков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Родители отмечают, что это место очень дорого для их детей, которые проводят там время со своими друзьями, обсуждая свои увлечения и занимаясь спортом. Петербуржцы отмечают, что количество подобных общественных мест должно быть увеличено и осуждают решение о закрытии скейт-парка.

В планах жителей Парнаса – обратиться в администрацию района.