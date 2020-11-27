Для российских производителей детских колясок депутат из Петербурга придумал новое правило

Для производителей колясок в России установили новое правило. Теперь при производстве колясок необходимо будет устанавливать на них световые отражатели.

С такой инициативой выступил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Депутат обратился в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Цивилев заявил, что данное нововведение поможет резко снизить число ДТП с участием детей.

Раннее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что на Шпалерной улице иномарка сбила мать с двоими детьми. В одной руке она везла коляску с полугодовалым мальчиком, в другой держала 3-летнюю дочку и велосипед.