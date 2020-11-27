Гендиректора авиакомпании «Победа» хотят уволить из-за инцидента в поддержку Дзюбы

Андрея Калмыкова, генерального директора авиакомпании «Победа», хотят уволить после инцидента с самолетом в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, после скандала с интимным видео.

Nevasport.ru сообщает, что 11 ноября, Boeing авиакомпании «Победа» вылетел по маршруту Москва — Екатеринбург. В процессе полета самолет отклонился от маршрута и изобразил в небе мужской половой орган в поддержку футболиста.

Росавиация констатировала данную ситуацию как авиаинцидент. При расследовании стало известно, что намеченный маршрут предоставило руководство компании.

Андрей Калмыков назвал данный инцидент поддержкой в сторону футболиста.

В итоге служебным соответствием гендиректора будет заниматься «Аэрофлот».