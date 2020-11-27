«Никольские ряды» на Садовой готовятся к новогодним праздникам

В Санкт-Петербурге в «Никольских рядах» на Садовой улице в преддверии Нового года и зимы откроют самую большую горку в Петербурге, а также поставят смотровую площадку.

Архитектурное бюро Katarsis ab представило для общественного пространства проекты городской горки и смотровой башни. Благодаря новой смотровой площадке можно будет с высоты любоваться красотой Петербурга и исторической частью. Также в «Никольских рядах» заявили, что до сих пор идет подготовка рождественской ярмарки.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что большинство новогодних мероприятий пройдут в формате онлайн.