В Законодательное Собрание поступила идея закона о запрете продажи "увеселительных шаров" детям в Санкт-Петербурге

В среду, 25 ноября, Законодательное Собрание города Санкт-Петербург будет рассматривать.завершение принятия закона о запрете продажи детям, так называемого, "веселящего газа".

Сообщается, что ещё на прошлой неделе данная законотворческая инициатива была представлена в первом чтении на заседании,и вот в среду, уже завтра, парламентарий в третьем чтении собирается принять окончательное решение по данной идее.

Ожидается, что изменения по закону должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года. В документе "веселящий газ" будет определён такой дефиницией, как "динитрогена оксид в газообразной форме". Его продажа детям будет так же под запретом, как и продукция, содержащая никотин, электронные сигареты и жидкости для них.

Что касается мер пресечения правонарушения по данному закону, то правонарушители будут облагаться штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей, люди в категории должностных лиц будут выплачивать штраф в размере от десяти до двадцати тысяч, а также юридические лица, для них сумма штрафа будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это максимум, что может сделать законодательное собрание города с закисью азота, так как вещество запрещённым не является.