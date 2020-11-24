В Петербурге проведут капитальный ремонт Первого Елагина моста

В Санкт-Петербурге уже разработали проектно-сметную документацию по проведению капитального ремонта Первого Елагина моста в Петроградском районе.

Пресс-служба филиала Главкосэкспертизы России в Петербурге сообщила, что в планах ремонта моста демонтаж, монтаж, а также пуско-наладочные работы механизмов и оборудования разводного пролета моста.

Отметим, что Первый Елагин Мост является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагал уменьшить парки в Купчино, для того, чтобы построить Южное шоссе.