Ильдар Гилязов занял пост главы Выборгского района

По единогласному решению Совета депутатов Выборгского района Ленинградской области главой администрации района назначен Ильдар Гилязов.

В пятницу, 20 ноября, состоялась конкурсная комиссия, на которой на должность главы администрации Выборгского района был выбран Гилязов. В финальных выборах на пост главы района участвовали исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Ильдар Гилязов, а также глава администрации Первомайского поселения Сергей Тищенков.

До выборов Гилязов был депутатом ЗакСа.

Напомним, что Геннадий Орлов, экс-глава Выборгского района, ушел с поста из-за обвинения его в хищении 700 млн рублей бюджетных денег.