Водителям выдадут новые водительские паспорта и паспорта транспортного средства

В России сем водителям транспортных средств будут выдаваться новые водительские паспорта, а также паспорта транспортного средства.

Данный приказ Министра Внутренних дел Владимира Колокольцев уже утвердили в МВД России. Соответствующий приказ уже размещен на официальном портале нормативно правовых актов.

Теперь в новых водительских удостоверениях в верхней части лицевой стороны будут размещены надписи: «водительское удостоверение», Permis de conduir, Driving License. Все эти надписи будут выполнены сиреневым цветом.

Теперь в паспорте транспортного средства будет указаны данные о количестве сидячих мест, допустимой массе и ранее проведенных проверках.