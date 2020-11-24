В школах Ленобласти проведут проверку организации питания

Общественная палата Ленинградской области предложила провести мониторинг организации школьного питания начальных классов в школах области.

Пресс-служба палаты сообщает, что на проверку питания для школьников будут приглашены жители области.

Кроме того, можно будет отправить на электронную почту социальную анкету, составленную в целях улучшения качества питания школьников. Все полученные данные будут использоваться в качестве совершенствования организации питания в школьных столовых Ленобласти.

Также напомним, что за счет областного бюджета все учащиеся начальных классов обеспечены двухразовым горячим питанием.