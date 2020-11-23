Волочкова призналась в долгах перед ЖКХ

По словам балерины, таким образом она выражала протест против управляющей компании.

В эфире передачи «Звезды сошлись» Волочкова призналась, что не собирается погашать свои долги перед ЖКХ. Она отметила, что не может озвучить точную сумму долгов, однако, она достаточно большая.

По словам танцовщицы, подобными вопросами занимается ее бухгалтер. Волочкова сообщила, что сумма, запрашиваемая прежней управляющей компанией, составляла около 60 000 рублей в месяц, что перестало устраивать балерину. Сначала она выполняла требования ЖКХ, однако, спустя четыре года перестала оплачивать все расходы, кроме коммунальных, так как поняла, что запрашиваемая сумма слишком велика. Волочкова обрела поддержку соседей, после чего произошла смена управляющей компании.