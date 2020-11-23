Петербуржцы возмущены вводом платы за вход в «Охта Парк»

С минувшей субботы в Ленинградской области заработал лесной каток в «Охта Парке». Ранее на территорию можно было зайти бесплатно, однако теперь нужно заплатить за вход. Согласно новым правилам, въезд на машине стоит 500 рублей, входной билет на одного человека стоит 150 рублей.

Многие петербуржцы возмущаются в соцсетях и пишут гневные комментарии. Так, один из пользователей не устоял и обвинил организаторов в нелогичности.

«Может народ приедет, ему ничего не понравилось, и он должен платить за въезд?», — написал житель города.

Организаторы в свою очередь сообщают, что можно показать чек-флаер на услуги курорта на единовременную покупку на сумму от 1000 рублей. Тогда парковка станет бесплатной.