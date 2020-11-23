Школьникам Петербурга отказали в питании, а также в компенсациях за переход на «удаленку»

Петербургских родителей «обрадовали» переходом на цикличный формат обучения. Кроме того, выяснилось, что новой режим не предусматривает выдачи питания, а также денежных компенсаций. Информация об этом появилась в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Дело в том, что петербурженка обратилась с вопросом на официальную страницу Александра Беглова. Ее интересовало почему школы получают средства на организацию учебного процесса, а теперь дети учатся дома, однако родители денег не получают. Ответ пришел не от губернатора, а от городского комитета по образованию.

Так, ведомство сообщило, что при цикличном обучении не предусматривается продуктовых наборов, также не планируются и компенсации. Об этом информирует Мойка78.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о заявлении Сергея Кравцова об отсутствии массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах.