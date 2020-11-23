В Петербурге более 35 тысяч семей получили бесплатную психологическую помощь

35 тысяч 829 петербургских семей получили бесплатные социальные услуги от города. Семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили помощь психологов по телефону в экстренном порядке. Кроме того, петербуржцы смогли воспользоваться индивидуальными реабилитационными программами. Об этом сообщает пресс-служба Петербургской администрации.

«Работа с семьёй, попавшей в трудную ситуацию, должна выстраиваться индивидуально» – говорит Александр Беглов.

На данный момент в Петербурге работают 53 организации, оказывающие помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Данные предоставили во время заседания городской комиссии по предотвращению правонарушений.