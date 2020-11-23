Министр просвещения РФ заявил об отсутствии массовых вспышек заболеваемости в школах

Сергей Кравцов оценил обстановку по вирусу COVID-19 в школах России как неопасную. Министр просвещения заявил, что массовых вспышек инфицирования вирусом не было выявлено, а значит и переживать не из-за чего.

«Массовых у нас вспышек в школах заболеваний нет, целом ситуация контролируемая», — утверждает министр.

К тому же, Кравцов добавил, что отменять ЕГЭ никто не планирует. Помимо этого, есть официальные данные от вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной, которая сообщала о снижении количества заражений инфекцией COVID-19 в школах города. Примечательно, что снижение наблюдается впервые за весь период пандемии.