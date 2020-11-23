В Выборгском районе младенец выпал из переноски

Из квартиры дома №13/1 по улице Хо Ши Мина госпитализировали двухмесячного ребёнка тяжёлыми травмами, девочка выпала из переноски.

У ребёнка врачи диагностировали черепно мозговые травмы, а именно: закрытая черепно мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом и гематому в области левой теменной кости.

Несчастный случай произошёл по вине невнимательности родителей двухмесячной девочки. Младенец упал из переноски, у которой порвался ремень, родители не успели среагировать.

Правоохранительные органы сообщили, что семья двухмесячной девочки не состоит на профилактическом учёте.

Ранее мы сообщали о том, что 6-летняя девочка была найдена на улице в холодную погоду босиком. Ребёнок сообщил, что родители оставили девочку со старшей сестрой на время, пока они уехали по делам. Старшая сестра выгнала девочку на улицу.