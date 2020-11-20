Жители Северной столицы предпочитают онлайн шопинг

По данным, около 70% жителей Сакнт-Петербурга делают покупки в Интернете.

На эту тему провёл исследование сервис «Яндекс.Маркет» и аналитическая компания GfK Rus.

Использовался метод интернет-опроса по репрезентативной выборке. Участники опроса были также и онлайн-покупателями из Северной столицы.

Исследование показало результаты, в которых видно, что уже 68% петербуржцев, возраст которых от 16 до 55 лет, предпочитают делать покупки онлайн. Треть опрошенных поделились, что делают онлайн-заказы один раз в неделю или чаще.

В этом году петербуржцы стали больше ценить удобство онлайн-шопинга из-за пандемии. 56% Респондентов сказали, что возможность совершить заказ, где и когда угодно поупателю, является главной причиной предпочтения онлайн шопинга. Также 20% респондентов сообщили, что выбор покупок через Интернет безопаснее чем оффлайн во время пандемии коронавируса.