Двое парней из Дании набирают популярность в Интернете

"Привет... Мы - два парня из Дании. Делаем школьный проект. Мы хотели бы увидеть, как далеко может эта фотография разойтись по миру. Пожалуйста, делитесь.", - текст на листке, который держат два школьника из Дании.

Новый хит социальной сети Твиттер - два подростка, кто делают совместный научный проект в школе. Суть научной работы ребят заключается в том, что они хотят проверить, насколько далеко по сети разойдётся их совместное фото. Пользователи Twitter со всего земного шара поддерживают ребят и распространяют их фотографию, чтобы помочь их проекту.