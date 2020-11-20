Безобидная десткая игра в Minecraft привела в СИЗО

Стало известно, что ФСБ обвинила в терроризме несовершенно летних школьников из города Канска, Красноярского края.

Правоохранительные органы обвинили подростков в терроризме за, якобы, планирование "взрыва", если можно так назвать, здания ФСБ в игре Minecraft. Двоих несовершеннолетних посадили под домашний арест, а вот третий попал в СИЗО. Последний, в свою очередь, вину не признаёт.

Minecraft - компьютерная игра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном. Игра создана в жанре "песочницы" с бесконечными мирами, которые созданы из блоков. Игра строится на том, что бы строить и выживать. Также есть главный герой, имя которого - Стив, которым управляет игрок. По сюжету игры, Стив попадает в мир, где ничего нет, абсолютная пустота, поэтому его задачей становится построить себе жилище и собрать необходимые для жизни ресурсы.