С каждым годом Россияне делают меньше заготовок к зиме

По данным исследований, сейчас менее трети россиян делают заготовки к зиме. И с каждым годом их число уменьшается.

Холдинг "Ромир" провёл опрос среди россиян и выяснил, что на данный момент число, кто делает заготовки на зиму, сейчас составляет всего 31 процент от всех россиян. Подавляющая часть от этого 31 процента - это дачники, а также владельцы приусадебных земельных участков. Очевидно, причина этому является наличие возможности выращивать самим овощи, фрукты, ягоды и так далее.

Также, сообщается, что ещё в 2011 году заготовки на зиму делали не менее 50 процентов россиян, но уже к 2015 году произошёл спад на 3%. Затем, к 2019 году, процент снова снизился, уже до 33 и вот, к 2020 году, всего 31 процент делает заготовки.