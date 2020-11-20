Жителей Выборгского района беспокоят строительные работы

Петербуржцы, проживающие в Выборгском районе города, планируют собраться на новый сход против ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Они обеспокоены строительными работами, которые, по их мнению, могут повредить соседние дома и «красную» ветку метрополитена.

По словам активистов, власти не предприняли попыток решить проблему даже после обращения, поступившего им от Союза архитекторов и Союза дизайнеров Петербурга, президиума ВООПИиК и др.

13 ноября на части территории ВНИИБ был установлен строительный забор, ордера на который не было обнаружено. Он был демонтирован 20 ноября.

Целью местных жителей является защита окружающих зданий, в том числе здания, которое было построено по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева в стиле сталинского неоклассицизма.