Жителей Приморского района не устраивают "некрасивые заборчики"

Заборы обнаружили местные жители рядом с торговым центром «Питерленд» и ЖК «Золотая гавань». Петербуржцы считают что таким образом администрация города решает вопрос благоустройства территории. В группе «Народная линия» в социальной сети «Вконтакте» местные жители опубликовали фотографии, на который запечатлены наиболее запущенные участки района.

Петербуржцы отмечают, что в местах, изображенных на фото, необходимо проложить удобные пешеходные дорожки, а также посадить деревья и кустарники. Вместо этого на территории, по словам пользователей соцсети, был возведен черный забор и насыпана земля.

Жители планируют подать жалобу на происходящее в комитет по благоустройству и в администрацию Петербурга.