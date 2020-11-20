Жители Петербурга рассказали об опыте покупки курсов у инфоцыган

О том, как можно поступить, если вы стали жертвой инфоцыган, рассказал Андрей Шангин – профессор РГПУ имени А.И.Герцена.

Данные о столкновениях жителей Северной столицы с мошенниками были получены в ходе опроса. Шангин советует жертвам инфоцыган оставлять негативный отзыв на курсы мошенников, чтобы остальные пользователи интернета не повторили их ошибку и не приобрели курс.

Психолог назвал покупку подобных курсов позитивной практикой, так как люди, которые были обмануты, должны осознавать свою ответственность за произошедшее, ведь они приняли это необдуманное решение самостоятельно. Данная ситуация поможет им быть более внимательными и в следующий раз ответственнее подходить к покупкам.