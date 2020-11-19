Строительство апартаментов могут запретить

По словам заместителя главы Минстрой Никиты Стасишина, в планы ведомства входит утверждение жилого статуса апартаментов, которые уже построены, а также введение запрета на возведение апартаментов в дальнейшем.

Данная информация была сообщена во время выступления на заседании Совета Федерации 19 ноября. В ведомстве считают возведение апартаментов нецелесообразным, однако смысла в том, чтобы запрещать уже построенные здания также не видят.

Напомним, проблема со статусом апартаментов существует в стране уже несколько лет. В 2016 году апартаменты планировали юридически уровнять жилым помещениям в многоквартирных домах, но законопроект так и не приняли.