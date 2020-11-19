Фонтанка, Мойка и Нева могут быть переданы под контроль региональных властей

Выступление Максима Соколова на отраслевой конференции «Водный транспорт» в Москве состоялось 19 ноября.

Соколов выступил с предложением о передачи части внутренних водных путей Северной столицы в ведение города. По мнению вице-губернатора Фонтанка, Мойка и Нева имеют потребности в улучшении содержания и развития путевого хозяйства. Политик уверен, что если эти внутренние водные пути будут находится под единым контролем, это станет гарантией безопасности перевозок.

Соколов отметил, что реализация проекта по развитию внутреннего водного транспорта будет стимулом для того, чтобы внедрять новые экологичные технологии, а также мотивирует строительство электрических судов. Кроме того, наработки, приобретенные в Петербурге, затем смогут быть использованы и в других регионах.