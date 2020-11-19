В России прекратится выдача свидетельств о разводе

Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы, сообщил о том, что в отличие от свидетельства о заключении брака, свидетельство о его расторжении перейдёт в электронный формат.

Свидетельство о заключении брака сохраняют в бумажном виде исключительно для торжественности церемонии.

Как известно, все органы ЗАГС по России работают на данный момент в таком режиме, что всё находится в единой информационной базе, которая называется Федеральная государственная информационная система "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния". Оператором данной системы выступает Федеральная налоговая служба. Сюда вносятся все акты о заключении и расторжении браков.

Сообщается, что до конца года собираются оцифровывать сведения с 1926 года, а это, между прочим, 525 миллионов записей о заключении и расторжении браков, которые до сих пор разрозненно хранились исключительно на бумажном источнике.