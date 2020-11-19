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Попытка мужчины украсть 800 кг железнодорожных деталей не увенчалась успехом

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Вор пойман с поличным.

Вора-неудачника с поличным поймали сотрудники правоохранительных органов, когда мужчина уже грузил детали железнодорожных путей, между прочим на 800 килограмм, в машину. По информации пресс-службы УТ МВД по Санкт-Петербургу и области, железнодорожный злоумышленник позарился на детали железнодорожного полотна на станции "Шушары", где злоумышленника поймали во время процесса погрузки краденного.


Мужчина, которому около 46 лет, приглядел для себя некоторые отрезки от рельс, общий вес которых составил чуть ли не тонну. Вор погрузил краденный материал в своё личное транспортное средство и почти уехал, чтобы сбыть детали и получить, соответственно деньги. Однако, сотрудники транспортной полиции остановили злоумышленника на месте в самый момент транспартировки и погрузки отрезков рельс.

Быстрый поиск: железная дорога, вор, полиция

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