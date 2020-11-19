Россиянам стало еще труднее получить одобрение по ипотеке

Доля положительных решений по жилищным кредитам заметно снизилась в России за последний месяц. Так, на данный момент процент положительных ответов от банков снизился на 4,3% и достиг 65,3%.Информация появилась в исследованиях «Национального бюро кредитных историй».

Кроме того, данный спад стал рекордным за весь период пандемии новой коронавирусной инфекции. Напомним, что недавно стало известно о том, сколько времени нужно петербуржцу, чтобы накопить на ипотечный первоначальный взнос. Согласно исследованиям, откладывая по 25 тысяч в месяц за два года житель Северной столицы сможет внести первый взнос за жильё по ипотечной программе.