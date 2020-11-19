Тосненский морг практически готов к эксплуатации

Стало известно, что морг в городе Тосно уже готов на 90%. Информация об этом появилась во время приема жителей Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко провёл его в формате онлайн-встречи.

Во время приема наиболее активно себя вели жители Гатчинского, Всеволожского и Тосненского районов. Одним из наиболее интересных вопросов стал вопрос от жительницы Тосно. Женщина поинтересовалась ходом строительства морга.

«Готовность объекта — 90 процентов. Мы ожидаем получение положительной госэкспертизы 4 декабря», — заявил Александр Дрозденко.

Известно, что ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год.