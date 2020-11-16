В России число увольнений из-за постов в соцсетях увеличилось в два раза

Сообщается, что работодатели тщательней проверяют страницы в социальных сетях, принадлежащие соискателем, чем страницы действующих сотрудников.

Сервисом Superjob была предоставлена информация о частоте увольнений сотрудников из-за их постов в соцсетях, а также о количестве отказов потенциальным кандидатам из-за информации, публикуемой ими на личных страницах.

Сервис также выяснил, осведомлены ли жители России о том, какой интерес работодатели проявляют к их социальным сетям.

По результатам опроса, лишь 44% работодателей не обращают внимания на соцсети потенциальных работников, в то время как в 2011 году их количество составляло 58%. Число увольнений за публикации с 2011 года выросло с 5% до 10%.