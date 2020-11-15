МЧС призвало рыбаков проявить осторожность на водоемах

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу опубликовало обращение к горожанам на своем официальном сайте. Спасатели напомнили, что поздней осенью с каждым днем вода становится все холоднее, а погода — непредсказуемой. Внезапные дождь и туман в осенний период значительно усложняют условия навигации рыбаков.

Сотрудники МЧС напоминили, что главной причиной трагических случаев на водоемах становится незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности, и напоминли любителям рыбной ловли меры предосторожности.

Петербуржцев попросили избегать выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток; в нетрезвом состоянии; на неисправном плавсредстве; без спасательных жилетов или нагрудников; на перегруженной лодке. Также спасатели посоветовали брать с собой заряженный мобильный телефо и сообщать родственникам свое местоположение перед выходом.