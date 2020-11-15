Духовные школы Петербурга и Москвы перевели на дистанционку

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси Кирилла сообщила, что по благословению Святейшего Патриарха во всех духовных образовательных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга вводится дистанционный формат обучения. Он начнется уже завтра, 16 ноября и продлится до 2021 года, до начала второго семестра.

Сообщается, что региональным семинариям доступен перевод на удаленный формат по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора.

Напоминаем, что в петербургских общеобразовательных школах из-за карантина на дистанционное обучение переведены более 69 классов в 33 школах, а также четверть студентов вузов.