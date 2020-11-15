Великоустюгский Дед Мороз сократит путешествие из-за коронавируса

Сегодня, 15 ноября, стало известно, что традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга будет изменено по соображениям безопасности. В пресс-службе Вотчины Деда Мороза сообщили, что если волшебник не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит горожанам свое поздравление онлайн и разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года. По словам представителей, Дед Мороз желает, чтобы в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя и заботились о старших.

В вотчине в Великом Устюге уже сейчас проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, которые не планируется отменять и в новогодние праздники.

С 2016 года Дед Мороз проехал по стране от Владивостока до Калининграда 51 тысячу километров.