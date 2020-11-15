В Петербурге задержан мужчина, получивший взятку в размере 15 млн рублей

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, который пытался получить взятку за , чтобы другой человек не был привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает следствие, Родин Шушаков, который знал о том, что велось расследование уголовного дела, направленное на изобличение возможных незаконных действий сотрудника ПАО СПб «ТрансКапиталБанк». Для того, чтобы закрыть данный вопрос Шушаков предложил все сделать за взятку в 15 млн рублей .

В результате, 13 ноября, Шушаков получил взятку в размере 100 тысяч рублей и муляж в 14,9 млн рублей, находясь в машине около дома 7/5 на Мытнинской набережной. После этого он сразу же был задержан.

До 13 января 2021 года Шушаков будет находиться под арестом.