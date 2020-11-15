16 ноября губернатор Ленобласти проведет прямую телефонную трансляцию с жителями области

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что в понедельник, 16 ноября, Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, будет проводить прямую телефонную линию с жителями области.

Прямая линия с жителями региона начнется в понедельник в 16:00 по Московскому времени. Губернатор будет отвечать на вопросы граждан в течение часа.

Помимо губернатора будут приглашены главы администраций муниципальных районов области, которые будут выходить на связь в режиме видеоконференции.

За час прямой линии губернатор Ленобласти отвечает примерно на 6-7 вопросов граждан.