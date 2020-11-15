Губернатор Петербурга озвучил итоги недели

Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга, на своей странице «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели. Глава города отметил, что уходящая неделя была плодотворной в вопросах взаимодействия с федеральным центром.

Напомним, что в начале этой недели город посетили заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, а также помощник министра Оксана Гусева. В результате встречи было принято решение о становлении Петербурга как модельного региона для отработки оптимальной структуры медицинской помощи.

Также губернатор Петербурга обсудил с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко вопросы по ситуации с коронавирусом. Обсуждалось объединение усилий в борьбе с инфекцией.

Кроме того, Беглов на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным обсудил строительство метро, а также Широтной магистрали скоростного движения.