Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева, ранее попавшего в больницу в тяжелом состоянии, вывели из искусственной комы. Об этом сообщила менеджер актера Анна Тригуб.

Ранее, вечером 14 ноября, стало известно, что Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию больницы №4 Курортного района Санкт-Петербурга. Информацию о госпитализации подтвердил его коллега по шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант, однако причина госпитализации так и не стала известна. Предположение о том, что актер заразился коронавирусом, в итоге не подтвердилось.

Менеджер артиста рассказала "Пятому каналу", что его состоянии оценивается как стабильное, и опасность миновала.