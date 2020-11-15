Названы профессии, в которых проще достичь баланса работы и личной жизни

Портал SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, в каких профессиях россияне чаще всего добиваются баланса личной жизни и рабочих обязанностей.

Выяснилось, что наиболее эффективно это удается юристам, бухгалтерам и экономистам. Сложнее всего баланса достичь врачам, программистам и руководителям.

По данным опроса, почти половина россиян считает, что им удается достичь work-life balance. 38% признают, что работа для них на первом месте. А 3% предпочитают сосредоточиться на личной жизни. Исследование также показало, что чем выше доход работника, тем больше внимания уделяется карьере. При этом молодым людям проще достигнуть баланса, чем постарше (58% до 24 лет против 45% старше 45).