Эксперт рассказал, к каким данным мошенники могут получить доступ по номеру телефона

Арсений Шельцин, генеральный директор АО "Цифровые платформы", рассказал агентству "Прайм" о сведениях, которые могут стать доступны мошенникам по номеру телефона.

Выяснилось, что по номеру телефона можно узнать неожиданно много личной информации. Сюда входят паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях. Последнее может быть использовано, чтобы оценить уровень благосостояния потенциальной жертвы.

По словам эксперта, чем больше агентов обрабатывают персональные данные, тем шире возможности у мошенников, и тем сложнее контролировать безопасность данных.

Важнейшим способом защиты от преступников была названа двухфакторная аутентификация, которую стоит использовать для подключения к важным сервисам.